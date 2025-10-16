ENEM

Enem: MEC lança aplicativo com questões e simulados do exame

Ferramenta criada pelo Ministério da Educação tem foco no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para apoiar estudantes na preparação da prova.

Alice Meira
postado em 16/10/2025 16:43
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. - (crédito: Divulgação / MEC)
o Ministério da Educação lançou aplicativo para auxiliar alunos do ensino médio que pretendem prestar vestibular. Com simulados de questões, correção automatizada de redação e materiais de reforço, o app  MEC Enem — o Simuladão do Enem também permite que os usuários enviem mensagens a uma assistente virtual, possibilitando comunicação direta com os estudantes. 

Na área de redação, uma das mais importantes da prova, o estudante  pode treinar baseado em temas de provas anteriores. Ao escrever o texto e tirar uma foto, o sistema faz a transcrição automática e, em seguida, faz a correção com uso de inteligência artificial, que apresenta sugestões e pontuação estimada.

O MEC Enem está disponível gratuitamente na Apple Store, no Google Play e também pode ser acessado via navegador, no link. O cadastro no app é feito com o mesmo login utilizado nos sites oficiais do governo.  A ferramenta pode ser utilizada por todos que queiram testar seus conhecimentos antes dos dias oficiais de prova, que serão aplicadas em 9 e 16 de novembro.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá. 


 

