Último dia para se inscrever no aulão gratuito preparatório do Enem

SS Sofia Sellani*

O aulão terá foco na parte de linguagens do exame - (crédito: Divulgação/ Gov.br)

As inscrições para o 3º aulão preparatório do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 se encerram nesta terça-feira (21). Serão oferecidas 130 vagas gratuitas, e o foco será na parte de linguagens do exame. As inscrições devem ser feitas no link. O objetivo é auxiliar aqueles que vão realizar o exame, destacando conteúdos importantes e estratégicos para a prova.

O aulão ocorrerá no auditório da Biblioteca Nacional de Brasília neste sábado (25), das 9h às 12h. As vagas serão preenchidas mediante sorteio, que será filmado e postado no instagram da Biblioteca Nacional amanhã (22). As aulas serão ministradas pelo professor Pedro Lima.

Fora as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no estado do Pará, o Enem 2025 ocorrerá em 9 e 16 do próximo mês. Nas cidades citadas, o exame será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro. No dia da prova, é necessário levar documento com foto e caneta esferográfica transparente de tinta preta. É recomendado que os participantes levem lanches práticos e garrafa de água.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá