Portal divulga possíveis temas para a redação do Enem 2025

O Portal Nacional da Educação, plataforma que divulga as possibilidades temáticas para redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgou a última lista com as apostas para os temas de 2025. A prova, feita em nível nacional, conta com 180 questões e uma redação em língua portuguesa, divididos em dois dias de aplicação. Este ano, o teste está marcado para 9 e 16 de novembro.
O portal não representa os canais oficiais de educação do Ministério da Educação (MEC), mas organiza assuntos possíveis de cair na prova, em diferentes eixos temáticos. Confira a lista abaixo:
Meio Ambiente
Alerta de desastres naturais;
Excesso de poluição visual;
Regulamentação do lixo urbano;
Urbanização e ‘zona verde’;
Sustentabilidade Ambiental;
COP 30 no Brasil e os seus efeitos;
Degradação ambiental e ausência de políticas públicas;
Logística reversa e lixo eletrônico;
Catadores de recicláveis;
Tecnologia
Regulamentação de novas tecnologias;
Hiperconectividade entre os adolescentes e jovens;
Cidadania digital e os seus efeitos no humor;
Inteligência Artificial;
Religião
Valorização das crenças no Brasil;
Liberdade de expressão em ambientes de circulação;
Acessibilidade e Cidadania
Violência doméstica;
Estigma associado com a identidade de gênero;
Crescente na violência em instituições de ensino;
Autistas;
Democratização dos direitos trabalhistas;
Estigmas relacionados ao envelhecimento populacional;
Consolidação da Democracia;
Acessibilidade nas Escolas Brasileiras;
Desafios no acesso à moradia digna;
Ética no uso da Inteligência Artificial;
IA e os limites éticos na educação;
Etarismo no Mercado de Trabalho;
Impactos da Desinformação;
Adultização Infantil;
Acessibilidade nas Escolas Brasileiras;
Populações periféricas;
Redução da violência contra idosos;
Abandono afetivo no Brasil e o ECA;
Saúde
Segurança alimentar na infância;
Dignidade humana: pobreza menstrual;
Desafios para a coleta de sangue e órgãos no Brasil;
Desafios na saúde pública para a população ribeirinha;
Saneamento básico;
Campanhas de imunização;
Crescimento de doenças sexuais;
Sedentarismo entre os jovens;
Uso indiscriminado de cigarro eletrônico;
Qualidade de vida do jovem no Brasil;
Saúde do homem.
Mais informações no site: https://portalpne.com/
*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.