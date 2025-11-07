Portal divulga possíveis temas para a redação do Enem 2025

AM Alice Meira

O Portal Nacional da Educação, plataforma que divulga as possibilidades temáticas para redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgou a última lista com as apostas para os temas de 2025. A prova, feita em nível nacional, conta com 180 questões e uma redação em língua portuguesa, divididos em dois dias de aplicação. Este ano, o teste está marcado para 9 e 16 de novembro.

O portal não representa os canais oficiais de educação do Ministério da Educação (MEC), mas organiza assuntos possíveis de cair na prova, em diferentes eixos temáticos. Confira a lista abaixo:

Meio Ambiente

Alerta de desastres naturais;

Excesso de poluição visual;

Regulamentação do lixo urbano;

Urbanização e ‘zona verde’;

Sustentabilidade Ambiental;

COP 30 no Brasil e os seus efeitos;

Degradação ambiental e ausência de políticas públicas;

Logística reversa e lixo eletrônico;

Catadores de recicláveis;

Tecnologia

Regulamentação de novas tecnologias;

Hiperconectividade entre os adolescentes e jovens;

Cidadania digital e os seus efeitos no humor;

Inteligência Artificial;

Religião

Valorização das crenças no Brasil;

Liberdade de expressão em ambientes de circulação;

Acessibilidade e Cidadania

Violência doméstica;

Estigma associado com a identidade de gênero;

Crescente na violência em instituições de ensino;

Autistas;

Democratização dos direitos trabalhistas;

Estigmas relacionados ao envelhecimento populacional;

Consolidação da Democracia;

Acessibilidade nas Escolas Brasileiras;

Desafios no acesso à moradia digna;

Ética no uso da Inteligência Artificial;

IA e os limites éticos na educação;

Etarismo no Mercado de Trabalho;

Impactos da Desinformação;

Adultização Infantil;

Populações periféricas;

Redução da violência contra idosos;

Abandono afetivo no Brasil e o ECA;

Saúde

Segurança alimentar na infância;

Dignidade humana: pobreza menstrual;

Desafios para a coleta de sangue e órgãos no Brasil;

Desafios na saúde pública para a população ribeirinha;

Saneamento básico;

Campanhas de imunização;

Crescimento de doenças sexuais;

Sedentarismo entre os jovens;

Uso indiscriminado de cigarro eletrônico;

Qualidade de vida do jovem no Brasil;

Saúde do homem.

