Enem 2025: Confira as regras e dicas para a prova neste domingo

CB Correio Braziliense

Questões da prova do Enem - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Por Ian Vieira

No primeiro domingo de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as 90 questões do exame serão voltadas para as áreas de linguagens e ciências humanas, além da redação. A abertura dos portões será às 12h e o fechamento às 13h, com encerramento do primeiro dia de avaliação às 19h. O candidato só poderá deixar a sala com o caderno de prova a partir das 18h30.

O QUE LEVAR?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) define o que o candidato deve levar no dia da prova:

Documento de identificação original com foto (documentos virtuais aceitos: e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital. O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal

Caneta preta de tubo transparente

Lanches e bebidas em recipientes transparentes e sem rótulo

O cartão de confirmação não é obrigatório, mas é recomendado pelo Inep

É permitido a entrada com mochilas, mas os candidatos devem mantê-la fechada e abaixo da cadeira

ATENÇÃO

O aluno deve deixar quaisquer aparelhos eletrônicos desligados, dentro do envelope porta-objetos

É proibida a utilização de relógios, bonés, óculos de sol ou similares

É proibida a realização da prova com lápis ou lapiseira

DICAS PARA A REDAÇÃO

Para o texto dissertativo-argumentativo, a partir dos textos motivadores e do tema, os participantes terão, no máximo, 30 linhas para escrever sobre a situação-problema oferecida pela banca. O texto deve defender um ponto de vista e contar com repertórios e proposta de intervenção, além de seguir a norma-padrão da língua portuguesa.

Vinicius Figueiredo, coordenador pedagógico do Bernoulli (foto: Divulgação/Bernoulli)

De acordo com o coordenador pedagógico do Bernoulli, Vinicius Figueiredo, modelos engessados e frases prontas tendem a ser penalizados. “Revelam falta de autoria e fragilidade argumentativa. O que o Enem valoriza não é a ‘frase bonita’, mas a capacidade de elaborar ideias com sentido, lógica e profundidade. O ideal não é decorar textos, e, sim, dominar a estrutura, treinar repertórios temáticos e praticar a escrita até que a organização do texto se torne natural”.

Os chamados repertórios “coringa” podem, na verdade, prejudicar a nota do participante. O Inep alertou recentemente, na Cartilha - Redação do Enem 2025, que esse tipo de referência, decorada, genérica e pouco relacionada ao tema, pode impactar negativamente a competência II da redação, que avalia o repertório sociocultural do texto.

COMO CONTROLAR O NERVOSISMO?

Dra. Letícia Jacome, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (foto: Divulgação/Hospital Alemão Oswaldo Cruz)

Um dos maiores fatores de desempenho negativo é a ansiedade na hora de fazer a prova, a médica Letícia Jacome, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, orienta os candidatos a cuidar da alimentação às vésperas e no dia da prova: “É preciso dar atenção especial à alimentação, priorizar a ingestão de frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, que garantem energia constante e auxiliam na concentração. Já alimentos muito gordurosos, processados ou ricos em açúcar devem ser evitados, pois causam sonolência e reduzem o foco.”

Além disso, a médica afirma que controle emocional é determinante para o bom desempenho. “O período pré-vestibular costuma vir acompanhado de altos níveis de ansiedade e nervosismo, por isso, pequenas mudanças na rotina podem fazer diferença”. “Técnicas de respiração, alongamentos, meditação e exercícios físicos leves são aliados poderosos para reduzir a tensão e melhorar o foco, inclusive, minutos antes do início dos testes”, explica a médica.

*Estagiário supervisionado por Ana Sá