Sisu 2026: cronograma oficial é divulgado pelo MEC

Correio Braziliense

Cronograma oficial do SIsu 2026 - (crédito: Divulgação/Correio Braziliense)

Por Ian Vieira

O edital com o cronograma oficial do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o ano de 2026 foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta terça-feira (23/12). As inscrições são gratuitas e vão de 19 a 23 de janeiro, por meio do site: https://acessounico.mec.gov.br/sisu. A novidade é que, agora, o candidato pode utilizar a nota com maior média de uma das últimas três edições.

O Sisu 2026 seguirá o mesmo padrão do ano anterior, tendo somente uma etapa de inscrição para as vagas ofertadas pelas instituições participantes. O resultado da única chamada regular será divulgado em 29 de janeiro de 2026.

A matrícula junto às instituições começa a partir de 2 de fevereiro de 2026 e o candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, também pelo Portal Acesso Único.

A partir de 11 de fevereiro começa a convocação dos candidatos selecionados da lista de espera junto às instituições. Após o encerramento das convocações de lista de espera do Sisu, as vagas eventualmente disponíveis e aquelas não ocupadas nos processos seletivos próprios realizados pelas instituições participantes poderão ser ofertadas mediante emissão de aditivo ao termo de adesão pelas instituições, para manifestação de interesse dos candidatos.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá