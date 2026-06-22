Enem: último dia para pagamento das inscrições

Correio Braziliense

Prazo pagamento do Enem termina hoje - (crédito: Reprodução/Enem)

Termina hoje (22/6) o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. O valor é de R$ 85 e pode ser pago por boleto, gerado na página do participante, Pix, cartão de crédito e débito em conta-corrente ou poupança. O pagamento da taxa é o que garante a participação dos candidatos não isentos no exame. As provas do Enem 2026 serão aplicadas em 8 e 15 de novembro.

Com mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes, como critério único ou complementar de seus processos seletivos. Os resultados individuais do Enem podem, ainda, ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

(Informações: Inep)