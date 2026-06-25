Como foi sua escola no Enem 2025? Acesse o desempenho divulgado pelo MEC

O Ministério da Educação (MEC) divulgou os dados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 na última segunda-feira (22/6). O documento, que está disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), revela os resultados da última edição do exame, além das provas e gabaritos, o que possibilitou que o Correio fizesse uma análise das escolas brasileiras.
As notas disponíveis nos dados divulgados representam a média da redação e das quatro provas objetivas do Enem, e revelam que as regiões com maior índice de aprovação estão no Sudeste e no Nordeste.
Confira o desempenho das escolas:
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|Escola
|Município
|UF
|Bairro
|Média geral
Tabela interativa · Dados: INEP (Microdados ENEM 2025). Médias calculadas sobre participantes presentes em todas as áreas.