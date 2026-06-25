Desempenho no Enem

Como foi sua escola no Enem 2025? Acesse o desempenho divulgado pelo MEC

Escolas do Sudeste e Nordeste apresentaram maior índice de aprovação; escolas particulares lideram com os melhores resultados

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Correio Braziliense
postado em 25/06/2026 08:40 / atualizado em 25/06/2026 10:00
As regiões com maior índice de aprovação na edição de 2025 estão no Sudeste e no Nordeste. - (crédito: Divulgação)
As regiões com maior índice de aprovação na edição de 2025 estão no Sudeste e no Nordeste. - (crédito: Divulgação)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou os dados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 na última segunda-feira (22/6). O documento, que está disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), revela os resultados da última edição do exame, além das provas e gabaritos, o que possibilitou que o Correio fizesse uma análise das escolas brasileiras.

As notas disponíveis nos dados divulgados representam a média da redação e das quatro provas objetivas do Enem, e revelam que as regiões com maior índice de aprovação estão no Sudeste e no Nordeste.

Confira o desempenho das escolas:

 
# Escola Município UF Bairro Média geral
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Tabela interativa · Dados: INEP (Microdados ENEM 2025). Médias calculadas sobre participantes presentes em todas as áreas.


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