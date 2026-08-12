Aulões gratuitos para o Enem chegam a oito regiões do DF; veja calendário

Correio Braziliense

Na prática, a ideia é ir além do conteúdo puro e oferecer estratégias de prova, como a resolução de questões, funcionamento da Teoria de Resposta ao Item (TRI), gestão do tempo e preparação emocional. - (crédito: Divulgação/Nossa Vez)

Quem está na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e é aluno ou egresso da rede pública do Distrito Federal ganha um reforço de peso a partir deste fim de semana. O projeto Nossa Vez promove, entre 15 de agosto e 26 de setembro, uma série de nove aulões preparatórios e gratuitos em diferentes Regiões Administrativas do DF.

A iniciativa, realizada pelo Instituto Rosa dos Ventos em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude do Governo Federal, aposta na descentralização do ensino para facilitar o acesso de milhares de jovens ao ensino superior. A estreia do projeto ocorre neste sábado (15/8), no CEM 1 de Brazlândia, das 7h30 às 12h30.

A programação passa por todas as áreas cobradas no exame: Português, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Redação. Além da sala de aula, o projeto integra educação e arte na formação cidadã. Em Brazlândia, o encerramento do aulão contará com uma apresentação do rapper Japão Viela 17, destaque na cena do hip-hop do DF.

Foco na TRI e preparação emocional

Diferente de uma revisão tradicional de fim de ano, os encontros utilizam uma metodologia interdisciplinar. Na prática, a ideia é ir além do conteúdo puro e oferecer estratégias de prova, como a resolução de questões, funcionamento da Teoria de Resposta ao Item (TRI), gestão do tempo e preparação emocional.

O coordenador pedagógico do projeto, Francisco Kito Oliveira, explica que o formato busca superar o modelo em que cada disciplina é trabalhada de forma isolada nas escolas. "O nosso estudante tem que entender que a química não existe sem a física ou a matemática, assim como a sociologia não está à parte da filosofia ou da história", detalha o professor.

Para a coordenadora-geral do projeto, Isabel Soares, levar os encontros aos territórios aproxima a educação da realidade dos estudantes. "Quando levamos os aulões para diferentes RAs, estamos reduzindo barreiras e fazendo com que o projeto chegue até onde os estudantes da Rede Pública estão. Porque é isso que importa: o projeto é para eles e por eles", destaca.

Após Brazlândia, o projeto passará pelas regiões do Gama, Recanto das Emas, Planaltina, Estrutural (SCIA), Ceilândia (com dois encontros), Taguatinga e Samambaia. O público-alvo são estudantes do 3º ano do Ensino Médio, alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e egressos da rede pública.

Anote

1º Aulão Preparatório para o Enem – Projeto Nossa Vez

Quando: sábado, 15 de agosto, das 7h30 às 12h30;

sábado, 15 de agosto, das 7h30 às 12h30; Onde: CEM 1 de Brazlândia;

CEM 1 de Brazlândia; Público: Alunos do 3º ano, da EJA e egressos da rede pública;

Alunos do 3º ano, da EJA e egressos da rede pública; Inscrições: Gratuitas, pelo formulário on-line (https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLSczW5P5p1420Fr5Cnnkpmyl Xgx7P2BGSsP6CY48xjJVHdHIFA/ viewform);

Gratuitas, pelo formulário on-line (https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLSczW5P5p1420Fr5Cnnkpmyl Xgx7P2BGSsP6CY48xjJVHdHIFA/ viewform); Atração cultural: Rapper Japão Viela 17.

Próximos encontros