Inep publica edital do Enem para pessoas privadas de liberdade

Correio Braziliense

As inscrições ocorrerão de 5 a 23 de outubro e devem ser realizadas exclusivamente pelo responsável pedagógico de cada unidade prisional ou socioeducativa, por meio do sistema do exame - (crédito: Reprodução/Enem)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o edital do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob Medida Socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2026. As inscrições ocorrerão de 5 a 23 de outubro e devem ser realizadas exclusivamente pelo responsável pedagógico de cada unidade prisional ou socioeducativa, por meio do sistema do exame.

No mesmo período de inscrições, poderão ser feitas as solicitações de atendimento especializado, cujo resultado preliminar será divulgado em 30 de outubro. As provas serão aplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro estritamente nas unidades indicadas pelos órgãos de administração estadual, que têm de 28 de setembro a 16 de outubro para firmar o Termo de Adesão, Responsabilidade e Compromisso com o Inep.

No primeiro dia (15/12), os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação, e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A duração é de 5h30, com encerramento às 19h (horário de Brasília). No segundo dia (16/12), serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática e suas Tecnologias, com 5h de duração e encerramento às 18h30.

Anote

Enem PPL 2026