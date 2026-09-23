Calouros terão de responder questionário do Enade pela primeira vez em 2026

Correio Braziliense

A mudança consta do Edital nº 49/2026 - (crédito: reprodução/gov)

Estudantes ingressantes das 40 áreas avaliadas pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) precisam preencher o Questionário do Estudante pela primeira vez em 2026.

O prazo vai de 1º de outubro a 18 de dezembro, no Sistema Enade. A mudança consta do Edital nº 49/2026 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Até a edição anterior, apenas concluintes preenchiam o questionário. A inclusão dos calouros amplia o acompanhamento do percurso acadêmico: com dados de entrada e de saída, o Inep passa a poder comparar o que o estudante trazia ao ingressar e o que desenvolveu ao longo da graduação. O questionário reúne informações sobre perfil socioeconômico, trajetória escolar anterior e condições de estudo.

O Enade 2026 avalia estudantes de 40 áreas do ensino superior: 21 cursos de licenciatura, 14 de bacharelado e quatro de tecnologia, além de medicina. Cada grupo tem uma avaliação própria. As licenciaturas foram avaliadas pela Prova Nacional Docente, aplicada em 20 de setembro. Medicina foi avaliada pelo Enamed, em 13 de setembro.

Bacharelados e cursos superiores de tecnologia fazem a prova do Enade em 29 de novembro.

A inscrição no exame é responsabilidade das instituições de ensino, feita por coordenadores de curso ou procuradores institucionais. O preenchimento do questionário, porém, cabe ao próprio estudante.

Concluintes de bacharelado e tecnológico usam o Sistema Enade; concluintes de licenciatura, o Sistema PND; e concluintes de medicina, o Sistema Enamed. Ingressantes preenchem no Sistema Enade, independentemente da área.

Outra novidade de 2026 é a participação obrigatória de estudantes do 4º ano de medicina no Enamed, com caráter formativo. Antes, a avaliação se concentrava apenas nos concluintes do curso.

Anote

Questionário do Estudante (ingressantes): 1º de outubro a 18 de dezembro de 2026

Sistema: Sistema Enade (enade.inep.gov.br)

Prova do Enade (bacharelados e tecnólogos): 29 de novembro de 2026

Áreas avaliadas em 2026: 40 no total

Edital: nº 49/2026 do Inep