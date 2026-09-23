MEC lança Guia do Enem com vídeos, tutoriais e dicas de professores

Correio Braziliense

O guia organiza vídeos, tutoriais, notícias, dicas e respostas a perguntas frequentes. - (crédito: Divulgação/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta segunda-feira, 21 de setembro, o Guia do Enem, página no portal da pasta que reúne informações e conteúdos de apoio aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O material cobre todas as etapas, da solicitação de isenção da taxa de inscrição até a consulta aos resultados e o acesso à educação superior.

O guia organiza vídeos, tutoriais, notícias, dicas e respostas a perguntas frequentes. A proposta é centralizar informações oficiais que hoje estão espalhadas por diferentes páginas e sistemas, reduzindo o caminho entre a dúvida do estudante e a orientação de que ele precisa. Há materiais pedagógicos produzidos pelo próprio MEC, em texto e em vídeo, com orientações sobre procedimentos e aplicação das provas, além de tutoriais sobre o cronograma do exame.

Entre os destaques estão dicas de professores e orientações sobre métodos de estudo. A página também traz seções temáticas. Em "Enemzeiros", participantes do exame compartilham a própria rotina de estudos. Em "Alunos Nota Mil", o guia conta a história de estudantes que atingiram a nota máxima na redação. Há ainda uma área de acesso a aplicativos gratuitos do MEC, como o MEC Enem, o MEC Idiomas e o MEC Livros. O guia direciona o participante à página oficial do exame, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Enem foi instituído em 1998 para avaliar o desempenho escolar ao término da educação básica. Em 2009, passou a ser usado também como forma de acesso ao ensino superior. Desde 2025, retomou a certificação de conclusão do ensino médio para participantes maiores de 18 anos.

As notas do exame valem para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de processos seletivos próprios de instituições públicas e privadas e de instituições de ensino superior portuguesas com acordo de cooperação com o Inep. Quem ainda não concluiu o ensino médio pode fazer a prova na condição de treineiro, com resultados destinados exclusivamente à autoavaliação.

Anote:



- Onde acessar: portal do MEC (gov.br/mec)

- O que reúne: vídeos, tutoriais, dicas de professores, perguntas frequentes e aplicativos gratuitos

- Provas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro

- Aplicativos gratuitos citados: MEC Enem, MEC Idiomas e MEC Livros