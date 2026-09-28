Projeto de extensão oferece aulas gratuitas de escrita criativa e português para o Enem

Correio Braziliense

Curso gratuito para redação do Enem - (crédito: Divulgação/Universidade Veiga de Almeida )

O projeto de extensão UVAProva da Universidade Veiga de Almeida (UVA) está com inscrições abertas até 4 de outubro. O projeto oferece três cursos on-line com conteúdos voltados para português e escrita criativa, cada um com 100 vagas que serão preenchidas em ordem de chamada destinados a alunos do ensino médio e maiores de 18 anos. As aulas vão acontecer de forma remota, sempre das 20h às 21h entre 28 de setembro e 17 de dezembro e cada encontro terá duração de uma hora. As inscrições devem ser feitas pelo site e são totalmente gratuitas.

O projeto conta com três cursos: Ateliê da escrita: desenvolvendo a redação (modelo Enem) para alunos do ensino médio (ministrado às segundas), Letramento literário para adultos e terceira idade (ministrado às quintas) e Preparatório Enem e concursos: redação e português na prática (ministrado às quartas). Os conteúdos são alinhados com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o principal objetivo é apoiar os estudantes na preparação para o Enem.

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As inscrições são feitas em duas etapas, uma geral e uma no curso específico e devem ser efetuadas pelo site do projeto. O status da inscrição deve ser acompanhado pelo e-mail cadastrado e pelo instagram, aqueles que não forem selecionados ficarão em lista de espera. O participante que estiver presente em pelo menos 70% das aulas ministradas receberá um certificado de conclusão de 30h.





Serviço: