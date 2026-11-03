Aulão gratuito de redação do Enem na CLDF: restam poucos ingressos

Correio Braziliense

Aulão Enem - (crédito: Reprodução)

A página de inscrição do aulão gratuito de redação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exibe o aviso "poucos ingressos disponíveis". O evento será nesta quinta-feira (5/11), das 14h às 18h, no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), na Praça do Buriti, em Brasília. Segundo a organização, as vagas são limitadas à capacidade do auditório, e as vendas vão até 5.

Como será o aulão

É a 9ª edição do Aulão 1000 e EU, chamada de Conferência de Educação para Cidadania, realizada pelo colégio e pré-vestibular Escrita Única, com o apoio da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), por meio da Escola Superior da Defensoria Pública (ESDPDF), e de instituições parceiras. Durante quatro horas, de acordo com a organização, haverá debates em formato de talk show, com educadores, especialistas e profissionais de diferentes áreas, incluindo defensoras e defensores públicos. A professora Sharlene Leite está entre os responsáveis pelas aulas.

Os temas se alinham aos Temas Contemporâneos Transversais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): meio ambiente e sustentabilidade; cidadania, direitos humanos e justiça social; ciência e tecnologia e seus impactos; economia e desafios sociais; saúde e qualidade de vida; e diversidade cultural, inclusão e multiculturalismo. A organização afirma que o objetivo não é adivinhar o tema da redação, e sim preparar o estudante para escrever sobre qualquer tema. A prova de redação do Enem será no domingo (8/11).

"Uma boa redação nasce de repertório, e repertório se constrói com acesso. Reunir estudantes na Casa do Povo, ao lado da Defensoria e de tantos parceiros, mostra que a união entre instituições transforma preparação em oportunidade", disse Sharlene.

Como garantir o ingresso

O ingresso é gratuito e emitido pelo Sympla, no evento Conferência de Redação: O 1000 e Eu - 9ª edição. Em 2025, segundo a organização, o aulão reuniu 700 estudantes de diferentes regiões administrativas do DF e lotou o auditório da CLDF.