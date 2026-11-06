Mais de 5 mil estudantes farão a primeira prova do Enem neste fim de semana

Correio Braziliense

Exame nacional do ensino médio - (crédito: Divulgação/Inep )

Com 5.051.345 inscrições confirmadas em todo o país, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão aplicadas neste domingo (8/11) e no próximo (15/11) o Exame Nacional do Ensino Médio. O Instituto nacional de estudo e pesquisas educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Ministério da Educação (MEC) e Inep divulgaram que 63,98% das inscrições correspondem a mulheres e os outros 36,02% a homens, o grupo com maior número de inscrições foram alunos de 17 anos, totalizando 1.292.082 de inscrições confirmadas, participantes com mais de 60 anos somam 13.821.

Em relação a escolaridade, 2.364.868 participantes ainda estão no ensino médio, 1.610.522 já concluíram a educação básica e 1.015.127 estão cursando o ensino médio mas não concluirão o ano letivo de 2026, 60.828 não estão cursando ou não concluíram. No Distrito Federal, foram confirmados 42.127 inscritos isentos de pagamento e 40.142 pagantes. O Inep e o MEC também divulgaram as principais orientações para os dias de prova. Todos os dados estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição.

Horários: Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. As provam se iniciam às 13:30.

Documentação: É necessário apresentar documento original com foto. São aceitos documentos como, carteira de identidade, documentos de identificação profissional emitidos por ordens ou conselhos de classe reconhecidos por lei, passaporte, carteira nacional de habilitação (CNH), carteira de trabalho e previdência social (CTPS) impressa e emitida após 27 de janeiro de 1997. Documentos digitais com foto como e-título, CIN, CNH ou RG digital podem ser apresentados contanto que sejam nos aplicativos oficiais ou no app do gov.br.

Para estrangeiros os documentos válidos são o passaporte, identidade emitida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros (inclusive refugiados), carteira de registro nacional migratório (CRNM) e o documento provisório de registro nacional migratório (DPRNM), a cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente emitido por estado parte ou associado ao Mercosul. Documentos digitais com foto, como a CRNM e o DPRNM apresentados pelo app Carteira Digital do Migrante também serão aceitos.

Permissões: é necessário utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente para responder a prova. Não é permitido o uso de qualquer objeto eletrônico. Todos estes itens devem ser guardados no porta objetos, participantes que tiverem dispositivos eletrônicos que por ventura emitirem som serão automaticamente desclassificados.

Òculos escuros, artigos de chapelaria, caneta de material não transparente e outros materiais de papelaria, ou qualquer outro objeto estranho à realização da prova também devem ir para o porta objetos.

Lanches são permitidos de acordo com a vistoria do chefe de sala.

Saída: A saída definitiva da sala de prova pode ser realizada após duas horas de permanência, o participante que deseja levar os materiais de aplicação do exame deverá permanecer em sala até os últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

Declaração de comparecimento: Pode ser emitida diretamente na página do participante e deve ser impresso para cada dia de aplicação e apresentado ao chefe de sala para a assinatura.





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