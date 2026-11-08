Estudantes prejudicados pelo clima poderão refazer o Enem em dezembro

Correio Braziliense

A declaração foi feita durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sala de monitoramento do Inep - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou neste domingo (8/11), primeiro dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que estudantes impossibilitados de comparecer aos locais de prova por questões climáticas terão uma nova oportunidade em dezembro.

A declaração foi feita durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sala de monitoramento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

"Todas as questões climáticas estão sendo observadas pelo Inep. Para aqueles que não conseguirem chegar por motivos climáticos, a gente tem uma segunda aplicação no mês de dezembro", declarou o ministro.

*Matéria em atualização