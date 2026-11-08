Confira o gabarito extraoficial do 1º dia de provas do Enem 2026

Correio Braziliense

Ao todo, 5.051.345 pessoas tiveram a inscrição confirmada para o Enem 2026 - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

As provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terminaram às 19h deste domingo (8/11). Em cinco horas e meia de exame, os participantes responderam a 90 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além de elaborar a redação.

Em parceria com o Correio, professores e especialistas da Bernoulli Educação analisaram as 90 questões aplicadas neste primeiro dia de provas.

Veja o gabarito extraoficial de todos os cadernos:

Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno branco (foto: Bernoulli/Divulgação)

Bernoulli/Divulgação (foto: Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno amarelo)

Bernoulli/Divulgação (foto: Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno branco)

Bernoulli/Divulgação (foto: Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno verde)