Confira o gabarito extraoficial do 1º dia de provas do Enem 2026

postado em 08/11/2026 19:55 / atualizado em 08/11/2026 20:01
Ao todo, 5.051.345 pessoas tiveram a inscrição confirmada para o Enem 2026 - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)
As provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terminaram às 19h deste domingo (8/11). Em cinco horas e meia de exame, os participantes responderam a 90 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além de elaborar a redação.
Em parceria com o Correio, professores e especialistas da Bernoulli Educação analisaram as 90 questões aplicadas neste primeiro dia de provas.
Veja o gabarito extraoficial de todos os cadernos:
Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno verde
Foto: Bernoulli/Divulgação
Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno branco
Foto: Bernoulli/Divulgação
Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno amarelo
Foto: Bernoulli/Divulgação
Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno branco
Foto: Bernoulli/Divulgação