Acompanhe ao vivo o último debate para as eleições da UnB

Último debate entre candidatos ocorre nesta segunda-feira (24), às 14h, com mediação da jornalista do Correio Ana Paula Lisboa - (foto: Consulta UnB/Ana Paula Lisboa)

De amanhã até quarta-feira (25 e 26/8), a comunidade acadêmica da Universidade de Brasília (UnB) votará para eleger os próximos reitor e vice-reitor da instituição. Sendo assim, ocorre nesta segunda-feira (24/8), às 14h, o último debate entre as chapas concorrentes, com mediação da jornalista do Correio e ex-aluna da UnB Ana Paula Lisboa, subeditora do Eu, Estudante.

Mais de 52 mil pessoas, entre alunos, professores e funcionários, poderão votar, pela internet, na eleição para reitor e vice-reitor. Atualmente, a reitoria é comandada por Márcia Abrahão (Instituto de Geociências), reitora, e Enrique Huelva (Instituto de Letras), vice-reitor, que concorrem à reeleição pela chapa 86 — Somar.



A atual gestão disputa com mais três duplas: a chapa 81 — Unifica UnB – Seja Plural, formada por Virgílio Arraes (Departamento de História e ex-presidente da ADUnb) e Suélia Fleury (Faculdade do Gama, engenharias), a chapa 83 — Tempo de Florescer UnB, de Fátima Sousa (Departamento de Saúde Coletiva e ex-candidata ao GDF) e Elmira Simeão (Faculdade de Ciência da Informação) e a chapa 89 — UnB Pode Muito Mais, de Jaime Santana (diretor do Instituto de Ciências Biológicas) e Gilberto Lacerda (Faculdade de Educação).