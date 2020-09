COC divulga relatório final da eleição para Reitoria da UnB

E EuEstudante

COC divulga relatório final da eleição e alerta para os próximos passos - (crédito: Júlio Minasi/Secom UnB)

Nesta sexta-feira (11), a Comissão Organizadora da Consulta (COC), que coordenou a eleição para a reitoria da Universidade de Brasília (UnB), divulgou relatório final do pleito. No documento, é informado o resultado final da consulta e feita a prestação de contas do trabalho da comissão durante a eleição. Por meio de nota pública, a COC ressalta a importância de que a opinião pública seja levada em conta pelo Conselho Universitário (Consuni) e pelo Ministério da Educação (MEC).



A consulta à comunidade acadêmica ocorreu entre 25 e 26 de agosto de maneira totalmente on-line. O pleito decidiu que a chapa Somar, da atual reitora Márcia Abrahão e do vice Enrique Huelva, fosse reeleita, estendendo a gestão até 2024. Contudo, ainda faltam três etapas: inscrições dos candidatos que irão compor a Lista Tríplice no Consuni, em 14 de setembro; formação da Lista Tríplice, em 17 de setembro; e nomeação, até 22 de novembro.



Resultado confirmado



Concorreram ao pleito para reitor e vice-reitor quatro chapas: 81 - Unifica UnB; 83 - Tempo de Florescer; 86 - Somar e 89 e UnB pode muito mais. As colocações no primeiro turno se dispuseram da seguinte forma: em primeiro lugar, a chapa Somar; em segundo, Unb pode muito mais; em terceito, Tempo de florescer; e, em quarto, Unifica UnB.



Esta foi a primeira vez em que a eleição para reitores ocorreu de maneira totalmente on-line, tanto na campanha quanto na votação. Os votos foram computados a partir do sistema Helios voting, e, nos dois dias, recebeu 15.387 votos, sendo 2.119 docentes, 1.989 técnicos administrativos e 11.279 estudantes.



O relatório reforça que “a Consulta das três entidades foi realizada de forma autônoma e popular, sem vínculo institucional, garantindo à comunidade universitária o direito de expressar sua opinião, em sistema de votação paritário, sobre a próxima gestão da Reitoria, para o período de 2020 a 2024.”



Apelo quanto à soberania do voto



A nota pública ressalta que a Consulta foi decidida de forma inconteste, ainda no primeiro turno, com 54% dos votos. O documento também afirma que Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB), Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB) e Diretório Central dos Estudantes Honestino Guimarães da Universidade de Brasília (DCE/UnB) seguem mobilizados pela “prevalência do direito mais basilar, e de valor mais soberano, em um pleito democrático: o voto”.



“Desde a redemocratização do Brasil, em 1985, todas as consultas à comunidade acadêmica para eleição de reitoria da Universidade de Brasília ocorreram em absoluto respeito à soberania do voto, à autonomia universitária e à vocação democrática da UnB”, pontua a nota.



“Para isso, fazemos nova convocação à comunidade acadêmica: neste momento histórico que vivemos, para assegurar o respeito à decisão da comunidade, que consagrou um projeto, reiteramos, ainda, no 1° turno, é importante que se inscrevam para a eleição no Consuni aquelas e aqueles que o representam”, demanda. “Democracia até o fim, sempre!”, conclui a nota