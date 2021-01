Reitores de federais tomam posse no MEC, dois não foram os mais votados

E EuEstudante

(crédito: Caratarina Chaves/MEC)

Novos reitores de universidades federais tomaram posse na sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília. No entanto, dois, entre os três presentes, foram escolhas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que não seguiram a vontade da comunidade acadêmica de cada instituição.

O Presidente da República tem prerrogativa legal para escolher qualquer um dos presente na lista tríplice enviada ao MEC pelas instituições federais. Contudo, havia uma tradição de nomear o primeiro nome da lista que foi quebrada no governo Bolsonaro.

Segundo a União Nacional dos Estudantes (UNE), já são "mais de 22 intervenções entre nomeações dos candidatos menos colocados na lista tríplice, nomeações de quem nem figurava na lista e reitores pró-tempore. Por meio de assessoria, a entidade afirmou que a situação ocorre em total desrespeito com a comunidade acadêmica".



Na cerimônia de posse dos novos três reitores, na quarta-feira (20/1), estavam presentes na cerimônia os novos responsáveis pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg), pela Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) e pela Universidade Federal de São Carlos (Ufscar). Somente Danilo Giroldo, reitor nomeado da Furg, era o primeiro nome da lista tríplice enviada ao MEC.

Quanto à Ufpel, Isabela Fernandes Andrade foi a escolhida pelo presidente, mas não era a primeira colocada da lista. O nome que figurava no topo era do professor Paulo Ferreira Júnior. Como ambos defenderam o mesmo projeto de gestão na consulta à comunidade, decidiram por uma gestão com dois reitores.

Em entrevista ao Eu, Estudante, em 8 de janeiro, a reitora empossada e o professor eleito afirmaram que atuarão juntos pelos próximos quatro anos. "O que propomos é que o reitor eleito trabalhe ao lado da reitora nomeada, seja como um assessor ou como um Pró-Reitor, o que não constitui ilegalidade", contou Isabela.

Ana Beatriz de Oliveira, da Ufscar, também tomou posse como reitora. A comunidade escolheu o professor Adilson Jesus Aparecido de Oliveira. O processo de decisão foi conturbado, pois uma das chapas perdedoras contestou na Justiça a ausência na lista tríplice e, portanto, pedia a suspensão do instrumento. Por fim, a lista foi reenviada e o presidente escolheu a segunda colocada.

* Com informações da assessoria de imprensa da Ufscar e da Furg