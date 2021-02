HUB prorroga inscrições para programa R3 em clínica médica até quarta-feira (24)

E EuEstudante

O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) prorrogou as inscrições para o programa de residência R3 em clínica médica. Interessados têm até a próxima quarta-feira (24) para fazer a inscrição pela internet. O programa oferece cinco vagas para o terceiro ano de residência em clínica médica.



O R3 é voltado para médicos que tenham concluído a primeira residência na especialidade, com duração de dois anos. A data da prova objetiva também mudou e agora será em 4 de março, no período da manhã.



O processo de seleção inclui, ainda, avaliação de currículo. Para saber mais sobre o programa e obter outras informações acerca da inscrição, acesse o edital.

HUB tem outros edital disponível

O Hospital também está com edital aberto para a residência médica em seis especialidades. São nove vagas para medicina de família e comunidade, cancerologia clínica, transplante renal, mastologia, endocrinologia pediátrica e gastroenterologia pediátrica. As inscrições devem ser feitas de maneira on-line a partir das 9h da próxima segunda-feira (22/2) até as 17h de 24 de fevereiro.



A seleção inclui prova objetiva, que será feita também em 4 de março e tem caráter eliminatório e classificatório. Há também avaliação de currículo, de caráter classificatório. A divulgação do resultado final está prevista para 11 de março. Para acessar o edital, clique aqui.