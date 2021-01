HUB lança programa de residência em clínica médica de um ano

E EuEstudante

(crédito: Secom/UnB)

O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) lança um novo programa de residência (pós-graduação), o R3 em clínica médica. O edital para estudantes participarem da seleção deve ser publicado em fevereiro pela Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília (UnB).

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a abertura de cinco vagas para o novo programa de residência médica, todas com bolsas de auxílio financeiro no valor de R$ 3.330,43. O curso tem duração de um ano, com 60 horas semanais.

Além de fazer o treinamento no HUB, o profissional cursará o conteúdo prático referente a cuidados paliativos no Hospital de Apoio e ainda terá a opção de passar um mês em atividades na Universidade de São Paulo (USP).

Estudantes terão perfil completo de médico hospitalista

O perfil do profissional que cursar a especialização será de um médico qualificado para coordenar de forma integral o cuidado do paciente hospitalizado. Além disso, ele será responsável por favorecer a comunicação com o familiar, melhorar a qualidade de vida do doente, reduzir o tempo de internação e otimizar os custos de saúde.

O número 3 indica o acréscimo do terceiro ano à especialização em clínica médica, que tem duração de dois anos e é pré-requisito para se tornar especialista nessa nova área de atuação, a do médico hospitalista.

O programa oferece treinamento em áreas não incluídas na residência de clínica médica, como gestão hospitalar, cuidados paliativos, avaliação do risco cirúrgico e execução de procedimentos, como colocação de cateter de diálise, marca-passo provisório e punção lombar.

Embora seja reconhecida pela rede hospitalar, a especialidade ainda não tem registro oficial na Associação Médica Brasileira (AMD).

Confira outros programas de residência do HUB

Além do R3 em clínica médica, o HUB conta com outros 37 programas de residência, sendo 34 especializações da área médica e três da multiprofissional. Os editais dos processos seletivos foram publicados em outubro de 2020 pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Do total de 118 vagas ofertadas, 91 foram para médicos e 27 para profissionais de saúde.

As matrículas para as oportunidades da residência multiprofissional foram efetuadas em 11 de janeiro. Para os residentes médicos, a matrícula está agendada para 11 e 12 de fevereiro. Se houver vagas remanescentes dos 37 programas, uma nova seleção deve ser publicada até março. Todos os anos, em média, 250 residentes médicos e multiprofissionais atuam no Hospital Universitário de Brasília.