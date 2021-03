Ministros e especialistas discutem prevenção à covid-19 em aula magna no Ceub

CB Correio Braziliense

(crédito: Ricardo Wolffenbuttel/Governo de SC)

O Centro Universitário de Brasília (Ceub) realizará, nesta quinta-feira, às 10h, uma aula magna de volta às aulas, com o tema “Prevenção é vida! Eu cuido de você, você cuida de mim”, em uma transmissão ao vivo no YouTube, aberta ao público. No evento, será discutida a prevenção contra a covid-19, da solidariedade global, além da necessidade em manter o uso de máscara e cumprir as regras de prevenção.



O evento será aberto ao público e transmitido pelo Youtube no Canal do Ceub: www.youtube.com/channel/UCSyl3Stiq8USWdeuLRBidpw. Nomes como o do ministro Carlos Ayres Britto (STF), ministro Ricardo Lewandowski (STF), o reitor Getúlio (CEUB), João Herculino (Diretor do ICPD), Lilian Rocha (Doutora em Ciências e Tecnologias da Saúde e professora do CEUB) são os convidados a participarem da aula magna.

Dentre os convidados que vão compor a mesa, estará Margareth Pretti Dalcomo, que é médica especialista em pneumonia e foi membro do grupo assessor do Ministério da Saúde na gestão de Luiz Henrique Mandetta durante a pandemia do coronavírus, e membro do grupo assessor do Governo do Estado do Rio de Janeiro, entre março e maio de 2020.