UnB recebe inscrições para acesso com nota do Enem

(crédito: Vinicius Cardoso Vieira / CB/ D.A Press)

O Centro brasileiro de pesquisa em avaliação e seleção e de promoção de eventos (Cebraspe) lançou o edital de ingresso à Universidade de Brasília (UnB) com uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A seleção destina-se ao preenchimento das 2.112 vagas para o primeiro semestre letivo de 2021.



O período solicitação de inscrição vai de sexta-feira (19/3) a 2 de abril, das 10h do primeiro dia às 18 horas do último dia, de forma gratuita. Divulgação do resultado final da seleção não está presente no edital, mas ressalta que demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes ou pela Agenda do Calouro, na página de acompanhamento.



Para tentar uma das chances, é preciso ter participado do Enem 2020, realizado entre fevereiro e janeiro deste ano com resultado a ser divulgado em 29 de março. Além disso, o inscrito deve ter certificado de conclusão do ensino médio de 2020. “O candidato que se inscrever em qualquer um dos cursos que exijam Certificação de Habilidade Específica somente poderá concorrer a esse curso caso possua a referida Certificação para o curso desejado”, informa o edital.



No sistema de cotas para escolas públicas, haverá reserva de vagas alunos dos seguintes grupos: com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita; com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita; que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas; que não se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas; que sejam pessoas com deficiência. Além disso, é possível concorrer no sistema de cotas para escolas públicase o sistema de cotas para negros.

Acesse o edital por meio deste link.