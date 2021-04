Inep justifica demissão da coordenadora de avaliação dos cursos de graduação

E EuEstudante

Após o Ministério da Educação (MEC) trocar o comando da coordenação-geral de Avaliação dos Cursos de Graduação e Instituições de Ensino Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a autarquia informou, em nota, que as mudanças fazem parte de processo de reestruturação do Instituto.

"As mudanças realizadas nos cargos da Diretoria de Avaliação da Educação Superior estão alinhadas com as perspectivas de um novo modelo de avaliação da educação superior", disse. Confira a nota de esclarecimento na íntegra:

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) esclarece que as mudanças realizadas nos cargos da Diretoria de Avaliação da Educação Superior fazem parte de um processo de reestruturação e estão alinhadas com as perspectivas de um novo modelo de avaliação da educação superior. Destaca, também, que todas as escolhas têm cunho técnico e que os novos gestores possuem perfil capacitado para potencializar a entrega de resultados do Instituto.

Assim que assumiu a presidência do Inep em fevereiro deste ano, Danilo Dupas nomeou Luís Filipe Grochocki para conduzir a Diretoria de Avaliação da Educação Superior, com o principal desafio de promover a reformulação do modelo de avaliação das instituições da educação superior. A escolha foi tomada considerando o perfil técnico do servidor de carreira da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O diretor também é doutor em Política Educacional pela Universidade de Stanford (EUA) e mestre em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A mudança realizada na Coordenação-Geral de Avaliação dos Cursos de Graduação e Instituições de Ensino Superior (CGACGIES) foi uma decisão da alta gestão do Inep, com base em questões técnicas. O presidente Danilo Dupas e o diretor Luís Filipe Grochocki fizeram a reestruturação objetivando a otimização de recursos da Autarquia e melhorias nos procedimentos operacionais. Inclusive, dois servidores de carreira do Inep com excelente currículo técnico foram nomeados nas outras duas coordenações-gerais da diretoria.

A nova coordenadora-geral de Avaliação dos Cursos de Graduação e Instituições de Ensino Superior, Helena Albuquerque, possui pós-doutorado com tema “Interação entre empresas e universidades”, em parceria com a Mitacs, no Canadá. Além disso, é analista em Ciência e Tecnologia e tem ampla experiência como coordenadora-geral da CAPES, com atuação em cooperação internacional, fomento à pós-graduação e projetos de incentivo à inovação e à aproximação da academia com o setor produtivo.

Na última quinta-feira, 22 de fevereiro, o Inep anunciou uma grande inovação na avaliação das instituições de educação superior, com o modelo da avaliação externa virtual in loco, realizada 100% on-line e ao vivo. O processo é conduzido pela CGACGIES, com implementação do novo modelo iniciada nesta segunda-feira, 27 de abril, incluindo a avaliação de sete cursos, que já tiveram seus processos finalizados nesta terça-feira, 28 de abril.

O Inep agradece o serviço prestado pela servidora Sueli Macedo Silveira e informa que em breve ela será conduzida para novos desafios na estrutura do Inep.

Nova coordenadora da autarquia atuou na Capes

O cargo antes ocupado pela servidora Sueli Macedo Silveira agora será assumido por Helena Cristina Carneiro Cavalcanti de Albuquerque. As portarias com a exoneração e nomeação foram publicadas nesta quarta-feira (28) no Diário Oficial da União (DOU), e são assinadas pelo ministro da educação Milton Ribeiro.



Helena Albuquerque é formada em medicina veterinária, com mestrado e doutorado em ciências animais. Ea também tem pós-doutorado na temática de interação entre empresas e universidades. Helena atuava na Diretoria de Programas e Bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) com programas voltados para inovação e parcerias.

A Coordenação-Geral de Avaliação dos Cursos de Graduação e de Instituições de Ensino Superior é responsável pelas ações que analisam a qualidade do ensino superior, além de articular com o Conselho Nacional de Educação (CNE) e secretarias do Ministério.