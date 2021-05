Live discutirá entrada de estudantes brasileiros nos EUA na pandemia

E EuEstudante

(crédito: Bergeje/CB/D.A Press)

Uma live marcada para quinta-feira (6/5) irá discutir a nova autorização de entrada para estudantes brasileiros nos Estados Unidos. A transmissão começa às 15h por meio do Instagram da professora Janini Garcia, @janinigarcia.

O encontro virtual também contará com a participação do agente de viagens e proprietário da Heron Tour, Heron Duarte. O objetivo é orientar e informar os estudantes sobre as mudanças a partir de anúncio do Departamento de Estado dos Estados Unidos de que, ainda em 2021, o país retomará a entrada de estudantes vindos diretamente do Brasil.

A publicação do governo americano ressalta que também estará autorizada a entrada de pessoas que forneçam apoio crítico de infraestrutura, jornalistas, estudantes e alguns acadêmicos.

Os grupos listados estarão elegíveis para obter uma Exceção de Interesse Nacional (NIE), que funciona como uma autorização excepcional para ir aos EUA mesmo com as restrições impostas ao Brasil devido à situação pandêmica.

Saiba Mais Ensino superior Estados Unidos vão retomar entrada de estudantes vindos do Brasil

Para marcar não esquecer

Data: quinta-feira (6/5);

Horário: 15h pelo Horário de Brasília;

Local da transmissão: @janinigarcia;

Presenças: Heron Duarte e Janini Garcia.