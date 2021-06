GDF e UDF abrem 72 vagas em programa de concessão de bolsas de estudos

CB Correio Braziliense

(crédito: UDF/Divulgação)

O Executivo local abriu inscrições para um processo seletivo de concessão de bolsas de estudo. As vagas são para o segundo semestre deste ano, no Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF). A publicação saiu na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (8/6).

Haverá 72 bolsas disponíveis, destinadas a servidores e empregados públicos do DF e a egressos do ensino médio da rede pública do Distrito Federal. As vagas são para cursos de bacharelado, licenciatura, tecnólogo e superior de tecnologia (CST). Trinta ficam reservadas aos funcionários públicos, e as demais, à sociedade civil.



A oportunidade vale para 20 cursos da instituição de ensino, nos turnos diurno e noturno. Eles incluem direito, administração, nutrição, fisioterapia, educação física, biomedicina, jornalismo, história, e gastronomia.

As inscrições para servidores e empregados públicos devem ser feitas por meio de formulário disponível no site: www.egov.df.gov.br/bolsa-udf. Elas ficam abertas das 8h de 24 de junho até as 18h do dia seguinte.



Para os demais candidatos, o cadastro fica disponível das 8h do próximo dia 21 às 18h de 23 de junho. O site para se inscrever é o mesmo. Confira os requisitos:

Servidor público do Distrito Federal

Ser servidor público efetivo ou empregado público;

Estar em exercício do cargo;

Atuar no âmbito da administração direta e indireta do DF.

Público geral