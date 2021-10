Evento discute alternativas e políticas para o ensino superior

E EuEstudante

(crédito: Fnesp/Divulgação)

O Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior no Brasil, realiza o 23º FNESP, maior fórum de ensino superior da América Latina, de 27 a 29 de outubro, no formato híbrido (presencial no WTC, em São Paulo, e online via plataforma digital), para debater o tema principal “Educação superior além da crise: Por que as IES não vão desaparecer?”



Ao longo dos três dias, os participantes do FNESP 2021 poderão acompanhar uma série de palestras, debates e sessões simultâneas com especialistas nacionais e internacionais sobre assuntos que permeiam o tema principal do evento sob a ótica das oportunidades para o futuro da educação superior e o desenvolvimento social e econômico da sociedade, como alternativas de políticas públicas de educação, com foco em um ensino superior mais dinâmico, flexível, menos burocrático e mais competitivo, de gestão e transformação digital para as IES, e o impacto do mercado de trabalho no currículo e a atuação das instituições em redes de cooperação.

A abertura do evento contará com a participação da presidente do Semesp, profa. Lúcia Teixeira, da presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Maria Helena Guimarães de Castro, e do ministro da Educação, Milton Ribeiro.

Entre os destaques da programação estão o especialista em Inovação e Transformação Digital Walter Longo; a autora e professora de liderança e política educacional na Universidade de Hofstra (Nova York, EUA) Rebecca Natow; o escritor do The Chronicle of Higher Education Lee Gardner; o diretor de Educação e Skills da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) Andreas Schleicher, o coordenador Setorial de Desenvolvimento Humano para o Brasil do Banco Mundial Pablo Costa.

Para se inscrever e conferir o cronograma do evento é preciso acessar o site da 23° Fnesp.