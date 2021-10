Governo federal retém verbas da ciência de todos os estados

E EuEstudante

(crédito: Artem Podrez/Divulgação)

O total que instituições de pesquisa de todo o território nacional estão deixando de receber é de R$ 2,7 bilhões. Esse dinheiro deveria estar sendo investido em pesquisa científica e tenológica. O valor faz parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para este ano, e está sendo contingenciado pelo governo federal.

Entidades do seto realizarão nesta terça-feira (26) o 2º Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Ciência. Ocorrerá um "tuitaço" às 10h — #SOSCIÊNCIA — e o ato virtual "Quanto Vale a Ciência?", às 14h, no canal do YouTube da Associação Nacional de Pós-Graduandos: https://bit.ly/2ZodP3P.

A Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) e a Iniciativa para Ciência e Tecnologia do Parlamento (ICTP) são algumas das 26 entidades que participarão.

O FNDCT é mantido somente com dinheiro de contribuiçoes de empresas e royalties, meso sendo a principal fonte de financiamente à ciência no Brasil. Neste ano, deverão ser arrecadados R$ 7,3 bilhões.

"O contingenciamento dos R 2,7 bilhões atinge universidades e instituições de pesquisa federais e também estaduais e municipais", alerta o secretário executivo da ICTP, Celso Pansera. "São prejudicadas pesquisas em todas as áreas do conhecimento e que se refletem em melhorias em setores como saúde, habitação, transportes, educação, segurança e no meio ambiente, dentre tantos outros", diz.

Ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Pansera acredita que não só a comunidade científica, mas também a sociedade como um todo deve atuar em favor da ciência. Ele sugere, por exemplo, que a população de cada Estado reforce junto a seus deputados e senadores a necessidade de eles lutarem pela ciência na Câmara Federal e no Senado.

Além dos atos virtuais, ocorrerão manifestações presenciais em diversas cidades pelo Brasil.

Com informações da Acadêmica Agência de Comunicação