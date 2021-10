E EuEstudante

(crédito: Cottonbro/Divulgação)

O período de inscrições para o 1º processo seletivo do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli) termina na próxima terça-feira (2). Estudantes brasileiros que concluíram recentemente ou estejam concluindo o ensino médio e sejam apaixonados por tecnologia podem se inscrever. Participe por meio do link: https://www.inteli.edu.br/processo-seletivo/.



A primeira etapa da seleção está ocorrerá na sexta-feira (5), com a aplicação da prova de matemática e lógica (as notas dos exames: Enem, SAT e IB também serão aceitas). O resultado é divulgado em cinco dias.

Após esse período, o Inteli realiza a segunda fase do processo, marcada para ocorrer entre 16 e 30 de novembro, período em que estudantes terão que desenvolver projetos para que o time acadêmico da faculdade analise de forma individual como pensa o candidato e seu perfil.



O processo permitirá uma avaliação "holística" do candidato, segundo nota da instituição, incluindo a nota da avaliação no exame, o histórico do aluno, principais conquistas e visões de futuro.

"Nosso objetivo é conhecer o aluno, além das notas. Buscamos entender quem é a pessoa por trás do candidato. Queremos conhecer sua história, o que faz dele um ser único", declara Maíra Habimorad, CEO do Inteli.



Além disso, a seleção tem uma etapa importante, na qual os estudantes concorrem às bolsas de estudos da instituição. Criado para que jovens talentos possam estudar no Inteli, independentemente de condição financeira, o programa é um dos maiores do país, podendo custear integral ou parcialmente as mensalidades.



Viabilizado a partir de doações de fundações, empresas e empresários que acreditam no poder transformador da educação e na metodologia de ensino da faculdade, o programa permitirá que das 240 vagas previstas no processo seletivo, pelo menos 40% sejam destinadas a bolsistas.



Ensino diferenciado

Primeira faculdade do Brasil orientada por projetos, a instituição tem aulas previstas para fevereiro de 2022, e vai oferecer, inicialmente, quatro cursos de graduação presenciais: engenharia da computação, engenharia de software, ciências da computação e sistemas de informação. Divididos em 16 módulos, os cursos terão duração de quatro anos com metodologia focada em desenvolver soluções criativas para desafios reais do mercado e da sociedade, desde o primeiro dia de atividade.



Localizado dentro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na cidade universitária em São Paulo, o Inteli contará com dois prédios que vão abrigar o centro acadêmico, com 14 salas de aula, um auditório, 16 salas de reuniões, biblioteca, laboratórios, áreas coletivas de estudo e de trabalho em grupo; e o centro de convivência com restaurante, área de jogos, alimentação ao ar livre, um lago, sala de yoga emindfulness, área de apoio psicoemocional e academia aberta.