A Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, por meio da Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado, divulgou, nesta segunda-feira (1), o resultado preliminar da 1ª fase (prova objetiva) Exame de Ordem Unificado (EOU). O prazo para recurso será entre 2 e 4 de novembro de 2021. O gabarito definitivo da primeira fase será publicado em 16 de novembro, junto ao resultado final da 1ª fase do EOU.

A prova objetiva foi composta por 80 questões de múltipla escolha sobre temas que integram os conteúdos profissionalizantes obrigatórios do curso de direito, além de direitos humanos, código de defesa do consumidor, estatuto da criança e do adolescente, direito ambiental, direito internacional, filosofia, estatuto da advocacia e da oab, regulamento geral e código de ética e disciplina da OAB.

A divulgação dos locais da prova prático-profissional (2ª fase) do Exame de Ordem Unificado será 6 de dezembro, já a prova ocorrerá em 12 de dezembro de 2021.

Confira o link para o resultado preliminar: https://s.oab.org.br/arquivos/2021/11/6f3bbd4c-86cf-45db-90bd-61e85fe61425.pdf.

Consulte o resultado individual: http://inscricaooab.fgv.br/ResultadoEOU1.aspx?tab=vi10b62fba8144cdb3e77a6a1045b81174.