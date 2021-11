E EuEstudante

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Nas vésperas da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, o coordenador-geral de Exames para Certificação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Eduardo Carvalho, e o coordenador-geral de Logística da Aplicação, Hélio Júnio Rocha Morais, pediram exoneração de suas funções na instituição, segundo a CNN.

Os cargos são diretamente ligados à aplicação do exame que está previsto para os dias 21 e 28 de novembro. No Sistema Eletrônico de Informações (SEI), administrado pelo órgão público, o pedido de exoneração de Carvalho passou a ser contado a partir da última segunda-feira (1).

Segundo as informações, os coordenadores teriam entregado o cargo por discordarem da gestão feita por Danilo Dupas, atual presidente do Inep. Na última quinta-feira (4), os funcionários públicos realizaram uma assembleia para denunciar Dupas pela má gestão, assédio moral e intimidação.

As exonerações ocorreram um mês e meio depois do pedido de demissão de Daniel Miranda, ex-diretor de tecnologia do Instituto e responsável pela versão digital do Enem. Daniel Miranda foi substituído por Roberto Santos Mendes.

Procurada pelo Correio Braziliense, a instituição ainda não se pronunciou sobre o assunto.