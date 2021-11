Iesb promove 1º Jornada de Ciência de Dados e Inteligência Artificial de Brasília

E EuEstudante

(crédito: Divulgação/IESB)

Para entender mais sobre o futuro das novas oportunidades digitais, inovações e o que considerar tendência no mercado de trabalho, o Centro Universitário Iesb promove a JornaCia 2021: 1ª Jornada de Ciência de Dados e Inteligência Artificial de Brasília, maior evento do setor no Centro-Oeste. Serão quatro dias de muito conhecimento, começando dia 29 de novembro e depois de 1º a 3 de dezembro. Tudo on-line e 100% gratuito, com inscrições abertas no site do evento.

Na programação, apresentações de diversos workshops, palestras, cases de sucesso e minicursos voltados para alunos, desde o ensino fundamental, médio, graduação e pós-graduação. Durante a maratona tecnológica, os participantes terão a oportunidade de fazer networking e conferir as aplicações de ciência de dados e inteligência artificial na prática, tanto na esfera do governo, como na iniciativa privada.

Os participantes também vão entender como essas tecnologias são trabalhadas em áreas específicas, como na medicina, biologia, direito e entre outras. Saber como se preparar para o mercado de trabalho e conhecer as oportunidades de ensino e formação dessas profissões nos cursos de graduação e pós-graduação; além de aprender a construir portfólios acadêmicos e profissionais.

Para isso, além do time de docentes do Iesb, o evento traz palestrantes convidados, como o professor Vitor Benfica, da Universidade Beira Interior, Portugal; e a professora Gislaine Batistela, da Unesp.

Empresas destaques da área no cenário nacional e internacional também estão confirmadas. Entre elas, a Cloudera, que está sempre entre os principais bancos de dados; a Sonda, empresa chilena e maior integradora de sistema de toda a américa latina; a Stefanini, destaque em tecnologia e grande empregadora de mão de obras; a GavB; a DatAÍ, primeira empresa júnior desta área no IESB; e a Teradata, empresa que apresenta uma das melhores performances para trabalhar com grandes bancos de dados.

A JornaCia 2021 também vai apresentar como a ciência de dados cresce de forma muito veloz, juntamente com a inteligência artificial, presente praticamente na vida de todas as pessoas. Quando alguém usa um telefone celular, um aplicativo que se localiza por GPS ou faz um exame médico com algoritmos que calculam maior exatidão de resultados, ela está usando os benefícios dessas novas tecnologias. Avanços que impulsionam diretamente o mercado de trabalho no Brasil, que tem uma demanda de 2 milhões de profissionais para a área de ciência de dados e inteligência artificial. Para o mundo todo, a estimativa é que 10 milhões de pessoas deverão ser empregadas apenas nessas áreas nos próximos anos.

O evento também oferece programação especial para professores e alunos do ensino fundamental e médio. A ideia é mostrar para esse público como a ciência de dados e a inteligência artificial estão ao alcance de todos. Eles poderão se inscrever em minicursos direcionados a eles e realizarem desafios com resoluções de problemas dinâmicos.

Confira a programação completa no site do evento.