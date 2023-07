Provão Paulista: São Paulo terá vestibular seriado, ao estilo do PAS

HD Helena Dornelas

Tarcísio de Freitas (Republicanos) junto com estudantes em evento do Palácio dos Bandeirantes - (crédito: Reprodução Governo de São Paulo)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou a criação do Provão Paulista, voltado para alunos do ensino médio de escolas públicas, que dará acesso a cerca de 13 mil vagas em cursos superiores da Universidade de São Paulo (USP), Unicamp, Unesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Centro Paula Souza já para o ano letivo de 2024.

O exame será realizado no formato de avaliação seriada para alunos no 1º, 2º e 3º anos do ensino médio a partir deste ano. A nova avaliação da Secretaria da Educação começa a ser aplicada no próximo mês de novembro, com questões de múltipla escolha e redação.

De acordo com o governo estadual, há cerca de 13 mil vagas ofertadas este ano, mas apenas 3 mil serão para as universidades USP, Unesp e Unicamp; as outras 10 mil serão para a Univesp (universidade virtual) e pelo Centro Paula Souza, de ensino técnico.

A avaliação seguirá os moldes de vestibular, com aplicação presencial fiscalizada nas escolas estaduais, em data única. Todos os estudantes do ensino médio da rede estadual, incluindo os das Etecs, poderão participar do Provão Paulista.

Para 2024, o acesso às vagas nas universidades será obtido pela nota acumulada por alunos nos Provões Paulistas dos dois anos finais do ensino médio. Em 2025, serão considerados os resultados nas provas aplicadas ao longo das três séries.

Em solenidade no Palácio dos Bandeirante, o governador Tarcísio de Freitas destacou a importância do projeto. "O que mais motiva a gente nessa missão é poder dar vazão aos sonhos das pessoas e fazer com que sonhos se realizem. Os jovens têm o sonho de entrar na universidade porque ela é um passo para o sucesso profissional, a inserção no mercado de trabalho, emprego de qualidade e autonomia. A gente quer fazer esse sonho cada vez mais possível e que vocês alcancem esse sonho", afirmou o governador.

“Agarrem com força as oportunidades e aproveitem cada ferramenta que vai ser dada a vocês. Façam o nosso Provão Paulista, brilhem, vão para a universidade e sejam felizes. É tudo o que a gente quer”, reforçou Tarcísio.

*Com informações do Governo de São Paulo