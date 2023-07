Reitora Márcia Abrahão celebra congresso da UNE na UnB: "Emocionante"

RP Raphaela Peixoto*

A reitora da UNB, Márcia Abrahão Moura, na abertura do CONUNE deste ano - (crédito: Reprodução/Instagram/@marciaabrahaomoura)

A reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão Moura, esteve na abertura do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), na noite desta quarta-feira (12/7), realizada no Centro Comunitário Athos Bulcão. Nas redes sociais, Márcia celebrou o evento em defesa do Estado democrático de direito: "emocionante".

Estiveram presentes o ministro da Justiça, Fávio Dino, e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) e o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Celson Campilongo. A bióloga, professora e ex-BBB Jessilane Alves foi o destaque da noite.



O Conune é um encontro político com o intuito eleger democraticamente a nova diretoria e presidência da UNE. Com o tema Em defesa da democracia: enfrentando o autoritarismo e o discurso de ódio no Brasil, neste ano faz menção aos 50 anos do desaparecimento do ex-presidente da entidade e estudante de geologia, Honestino Guimarães, durante a ditadura militar.

"É lindo ver a UnB de Honestino Guimarães lotada de estudantes que lutam por uma educação de qualidade, pela nossa democracia, pelas cotas, pelo fortalecimento da assistência estudantil e por tantas agendas fundamentais!!", escreveu a reitora.

O Conune deve reunir, até domingo (16/7) mais de 10 mil estudantes de todo o Brasil para discussão de políticas públicas na área educação. Nesta quinta-feira (13/7) a partir das 19h, o Conune terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, debatendo com a ministra Luciana Silva e estudantes sobre o papel das universidades para a reconstrução do país. O debate ocorrerá no Ginásio Nilson Nelson.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins