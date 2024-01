Brasilense é selecionada para programa de intercâmbio na Espanha

AR Arthur Ribeiro*

A estudante de direito está promovendo uma rifa para juntar dinheiro antes de partir para o intercâmbio na Espanha - (crédito: Arquivo Pessoal)

Aluna de direito da Universidade Federal Fluminense (UFF), Jéssica Dantas Gonçalves, de 24 anos, deixou o Distrito Federal para alcançar a meta de estudar em uma universidade federal. Agora, está prestes a conquistar mais um sonho, mas dessa vez, ainda mais longe de casa. A estudante foi aprovada no edital da universidade carioca para fazer um intercâmbio de seis meses em Jaén, na Espanha, a cerca de 300 km da capital Madrid.

“O intercâmbio sempre foi um sonho para mim, desde muito nova, assim como era passar em uma federal. Quando entrei na UFF, logo fui atrás e vi que tinha esse programa de mobilidade internacional. A seleção levava em conta o coeficiente de rendimento, ou seja, as notas nas disciplinas. Então, desde o começo, mantive minhas notas altas, porque sabia que lá na frente ia precisar disso. Me sinto realizada por ter dado certo”, comemora Jéssica.

A escolha pelo destino também vem de um sonho de criança. Ainda nos tempos de colégio, a estudante já demonstrava interesse pelo espanhol. Junto do desejo de conhecer novos lugares e culturas diferentes, a Espanha surgiu como o destino ideal.

Além dos benefícios pessoais, ela ainda lista as qualificações profissionais que a experiência vai proporcionar: “Lá vou poder estudar disciplinas relacionadas ao direito que vão somar demais, principalmente direito internacional. São coisas que às vezes a gente só vê em livros, não capta muito bem, mas lá vou ver o funcionamento das leis e a justiça na prática”, conta a estudante, que sonha em ser juíza.

Arrecadação

A viagem já está marcada para julho deste ano, no entanto, falta um detalhe importante: o dinheiro para custear sua estadia. Apesar dos estudos serem pagos pela faculdade, Jéssica vai precisar arcar com as despesas de moradia, alimentação, transporte e outros gastos — e tudo isso em euros. Para isso, ela resolveu fazer uma rifa para arrecadar a quantia necessária, antes de embarcar para o velho continente.

“Meus pais vão me ajudar, vou vender brownie quando voltar, vender meus livros... Mas resolvi fazer a rifa porque o valor arrecadado vai me ajudar muito”, diz.

O valor da rifa é de R$ 20,00 e pode ser adquirida através do Pix: jessicadantasg@gmail.com. Após efetuar o pagamento, basta enviar o nome, o comprovante, telefone e e-mail para a estudante através do contato (61) 98303-7722 ou pelo Instagram (@jessicadantasg).

O vencedor do sorteio vai poder escolher entre três prêmios diferentes: uma jóia da Swarovski, um pix de R$ 800 reais ou uma diária no hotel Royal Tulip Bsb. O sorteio do vencedor será no domingo (7/1), na rede social da jovem.

