Capes publica edital para apoio a eventos acadêmicos

CB Correio Braziliense

Simpósio acadêmico é uma das atividades que podem concorrer a financiamento da Capes, segundo edital - (crédito: Eduardo Torres/HCB)

Começam nesta segunda (15/a) as inscrições para a submissão de projetos do Programa de Apoio a Eventos no País (Paep), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O apoio financeiro engloba a realização de encontros científicos, tecnológicos e de extensão de curta duração, com abrangência internacional ou nacional, como congressos, seminários, workshops, feiras científicas, conferências internacionais, fóruns acadêmicos e outros.

A ação apoia a disseminação da produção acadêmica, incentivando inovação e geração de conhecimentos, parcerias e produtos. No edital deste ano, a principal inovação é a eliminação da fase de análise técnica, o que reduz o tempo de duração do processo e aumenta a segurança na concessão de recursos. Além disso, a plataforma de inscrições foi aprimorada para verificar automaticamente os requisitos e a exigência de envio da programação do evento foi eliminada. Agora, informações acerca das atividades serão inseridas diretamente no sistema, no momento da inscrição.

Nas propostas apresentadas, os eventos devem ser promovidos por instituições de ensino superior, entidades de pesquisa científica e tecnológica e fóruns de reitores e pró-reitores. E, além desses, por associações ou sociedades científicas e tecnológicas e signatários de acordos de cooperação científica e tecnológica que sejam vinculadas ao Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG).

O valor máximo de financiamento de cada proposta será definido de acordo com a abrangência, nacional ou internacional, e o porte do evento: pequeno, médio ou grande. Se for nacional com até 200 participantes (pequeno), o valor máximo é de R$ 70 mil, com até 600 pessoas (médio), de R$ 100 mil, e acima de 600 (grande), de R$ 140 mil. Em caso de abrangência internacional, os valores por porte de evento são, respectivamente, de R$ 90 mil, R$ 120 mil e R$ 160 mil.

A submissão dos projetos deve ser feita até o dia 20 de fevereiro, exclusivamente pelo sistema de inscrições da CAPES (SICAPES). O resultado final está previsto para o mês de maio.