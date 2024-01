Universidade de Oxford oferece bolsas de estudo para brasileiros

CB Correio Braziliense

O objetivo do programa é "cultivar" os "líderes do amanhã" através da promoção de estudantes de países em desenvolvimento - (crédito: Imagem de Freepik)

A Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das mais prestigiadas do mundo, está com inscrições abertas para o seu programa anual de bolsas de estudo integrais para programas de mestrado destinadas a estudantes da América Latina, África e Ásia. O programa, chamado Oxford-Weidenfeld and Hoffman Scholarship and Leadership, combina o mestrado com uma mentoria de desenvolvimento de liderança e networking.

As bolsas incluem todas as mensalidades e taxas dos programas de mestrado e um auxílio anual de, pelo menos, £ 18.622. Para concorrer, o estudante deve se inscrever em um dos programas de mestrado disponíveis no programa.

Durante a aplicação, o candidato deve demonstrar uma conexão entre seu possível objeto de estudo e sua carreira, além de explicar como vê seu trabalho profissional contribuindo para a melhoria da vida em seu país de origem, em sua região ou mesmo internacionalmente.

As inscrições variam de acordo com o calendário de cada departamento, mas todas vão até 31 de janeiro de 2024. Para mais informações, consulte o site do programa de bolsas.