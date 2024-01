ITA terá novo campus no Nordeste

CB Correio Braziliense

Presidente Lula e o Camilo Santana, ministro da Educação, inauguram pedra fundamental de novo campus do ITA, no Ceará - (crédito: Ricardo Stuckert/Presidência)

O governo federal, por meio dos Ministérios da Educação (MEC) e da Defesa, lançou, nesta sexta-feira (19/1), a pedra fundamental do primeiro campus avançado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Nordeste. As novas instalações serão construídas na Base Aérea de Fortaleza (CE), onde ocorreu a cerimônia de lançamento e assinatura do decreto de implantação do novo campus. O ministro da Educação, Camilo Santana, participou da ocasião ao lado do presidente Lula, entre outras autoridades.

O campus avançado do ITA no Ceará será a segunda unidade do Instituto e a primeira fora da cidade de São José dos Campos(SP). A assinatura do decreto formaliza a criação do campus cearense, a fim de possibilitar as reformas e ampliações para plenas atividades em 2027. Essa unidade abrigará dois novos cursos, que não são lecionados no município paulista: engenharia das energias renováveis e engenharia de sistemas.

Após assinar o decreto da instalação do ITA em Fortaleza, o Presidente Lula destacou a importância da iniciativa para o povo do Nordeste: “Eu não quero que o Nordeste tire nada dos outros estados. A única coisa que eu quero é que os estados do Nordeste tenham a mesma oportunidade que tem qualquer outro estado dos mais ricos deste país, e a educação é a base fundamental para isso”, ressaltou.

A ideia do governo é que o vestibular para os dois cursos ocorra em 2024, as duas novas turmas terão 50 alunos. Sua primeira turma deverá ser acolhida, em 2025 e 2026, no campus de São Paulo. Em 2027, as atividades serão passadas para a unidade do Ceará.

Investimento

Em dezembro de 2023, o MEC e o governo do estado do Ceará assinaram um convênio, no valor de R$ 50 milhões, para a realização da primeira etapa de construção das instalações. Nessa fase inicial, serão executadas obras de construção dos alojamentos, das salas de aulas e dos laboratórios necessários à implantação dos cursos Engenharia das Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas. Além desse montante, o MEC já firmou o compromisso de repassar mais R$ 30 milhões em 2024 e R$ 35 milhões em investimentos para o ano de 2025.

A escolha da Base Aérea de Fortaleza para sediar os novos cursos do ITA é fruto de estudos técnicos realizados pelos Ministérios da Defesa e da Educação, detentores da jurisdição da unidade de ensino. A pesquisa demonstrou a viabilidade da primeira expansão do Instituto fora de São Paulo. A localização é privilegiada, por ser o Nordeste o maior produtor nacional de energias renováveis, despontando do desenvolvimento do hidrogênio verde.

Sobre o ITA

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica é uma instituição de ensino superior pública do Comando da Aeronáutica, localizada na cidade de São José dos Campos (SP). É um centro de excelência, com cursos de graduação e pós-graduação em áreas afins da engenharia. O setor aeroespacial, por exemplo, é o de maior destaque, oferecendo alimentação gratuita e moradia de baixo custo aos seus alunos.

O Instituto é conhecido nacional e internacionalmente, além de ter um dos processos seletivos mais difíceis do Brasil. Uma de suas grandes características é o percentual de aprovações de estudantes de escolas cearenses, o que representa uma média aproximada de 40%.