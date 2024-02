Em ranking espanhol, UnB é eleita quinta universidade do Brasill

E EuEstudante

. - (crédito: Vinicius Cardoso Esp. CB D.A Press)

Segundo o primeiro ranking divulgado em 2024, o Webometrics Ranking of World Universities, do Cybermetrics, a Universidade de Brasília (UnB) está em terceiro lugar entre as universidades federais e em sexta posição entre as universidades brasileiras, num total de 1.261 avaliadas. O Cybermetrics é um organismo público de pesquisa espanhol, que divulga os resultados duas vezes por ano.

Nesta edição da pesquisa, a UnB subiu para o 11º lugar, quando ocupava a a 13ª posição, em relação às instituições da América Latina. No cenário global, a UnB alcançou o 562ª lugar, subindo 24 posições em comparação com a última avaliação, na qual ocupava a 586ª colocação.

O ranking baseia-se em três critérios: “visibilidade”, que avalia o número de redes externas que conduzem às páginas web da instituição; “transparência”, que considera o número de citações dos 310 melhores autores da instituição (excluindo os 20 primeiros); e “excelência acadêmica”, que avalia o número de artigos entre os 10% mais citados em 27 áreas, em um período de cinco anos (entre 2018 até 2022).

A reitora da UnB, Márcia Abrahão, celebrou o primeiro resultado positivo do ano. “Ficamos muito orgulhosos em começar 2024 com mais esse reconhecimento internacional, que é fruto do esforço de toda a nossa comunidade e das políticas que temos adotado internamente, como o incentivo à produção acadêmica com editais robustos, atendendo às especificidades das áreas, ao fortalecimento do orçamento das unidades acadêmicas ano a ano e, ainda, à publicação de livros de acesso aberto pela Editora e pela Biblioteca Central, além de uma versão traduzida para o inglês do portal da Universidade. Melhoramos em todas as posições.”

Confira o ranking das 10 melhores universidades brasileiras:

1º — Universidade de São Paulo (USP)

2º — Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)



3º — Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)



4º — Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)



5º — Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)



6º — Universidade de Brasília (UnB)



7º — Universidade Federal do Paraná (UFPR)



8º — Universidade Federal Fluminense (UFF)



9º — Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)



10º — Universidade Federal de São Carlos (UFScar)