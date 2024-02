UnB fica em 2ª lugar entre universidades do Brasil em ranking internacional, atrás da USP

CB Correio Braziliense

UNB - (crédito: Isa Lima/UnB Agência)

A Universidade de Brasília (UnB) atingiu a segunda colocação entre instituições de ensino federal no ranking internacional de objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas produzido pela Times Higher Education.

O ranking avalia diversas práticas sustentáveis de 1.705 universidades de 115 países ao redor do mundo. As instituições são colocadas em posições individuais até a centésima colocação, depois disso elas são postas em grupos de 100. A UnB ficou entre a 201ª e a 300ª posição, atrás da Universidade de São Paulo (USP) que está entre a 101ª e 200ª colocação.

Essa lista é produzida por mais de 38 mil pesquisadores e acadêmicos de mais de 160 países. Eles são convidados a classificar as 15 melhores universidades de acordo com as próprias experiências.

A consultoria britânica é o único ranking global que avalia as universidades no quesito de objetivos sustentáveis de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). A primeira colocação durante dois anos seguidos é da Universidade do Oeste de Sydney.

Veja o Top 5 das instituições de ensino mais sustentáveis do mundo.