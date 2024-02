ESPM promove onze aulas abertas remotas e gratuitas no mês de março

CB Correio Braziliense

ESPM - (crédito: Divulgação)

A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) promoverá onze aulas abertas remotas e gratuitas no mês de março. As aulas terão início na próxima segunda-feira (4/3) e os interessados podem se inscrever no site da instituição. Para saber mais, acesse: https://shre.ink/rTSB.

O portfólio de aulas abertas da ESPM para o terceiro mês do ano conta com cursos sobre marketing digital, comunicação por conteúdo e estratégia de marketing e muitos outros. Confira as primeiras aulas abaixo.

Aula aberta: Ecossistema de inovação e o design de novos negócios

Data: 4/3

Horário: Às 19h30

Descrição: Proporcionar uma compreensão aprofundada das dinâmicas contemporâneas que impulsionam a inovação empresarial

Modalidade: Online

Aula aberta: Estratégias que brilham: do tradicional ao excepcional no marketing



Data: 04/3

Horário: Às 19h

Descrição: Apresentação de experiências tangíveis, inspiradoras e eficazes, desvendando o poder da inovação e alto desempenho em marketing

Modalidade: On-line

Aula aberta: Consumoteca



Data: 05/03

Horário: Às 19h30

Descrição: Explorar as estratégias fundamentais para criar experiências memoráveis, que vão além da transação comercial, desde a compreensão das necessidades individuais até a construção de conexões emocionais

Modalidade: On-line