Brasília recebe o Salão do Estudante em 22 de marça

Salão do Estudante

A edição deste ano da feira de intercâmbio, Salão do Estudante, ocorre em Brasília em 22 de março no Centro de Convenções Brasil 21, com a presença de instituições de países como, Canadá, Estados Unidos, Irlanda e Portugal. A Irlanda, por sua vez, vem com um grupo de sete universidades e o apoio do Education in Ireland, programa da Irlanda que busca promover o ensino superior do país, visando fortalecer as relações educacionais com o Brasil nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

O evento do ano passado atraiu muitos visitantes, com São Paulo liderando a participação com mais de 10 mil pessoas, seguido por Salvador e Rio de Janeiro. Brasília e Curitiba também registraram uma participação significativa, refletindo o crescente interesse do público brasileiro por estudos no exterior

Horários e Locais do evento

São Paulo – 16 e 17 de março

Local: Centro de Convenções Frei Caneca – 5º andar

Endereço: R. Frei Caneca, 569 – Bela Vista

Horário: 14h às 18h30



Rio de Janeiro, Copacabana – 19 de março

Local: Hotel Fairmont Rio de Janeiro

Endereço: Av. Atlântica, 4240 – Copacabana

Horário: 15h às 18h30



Rio de Janeiro, Barra – 20 de março

Local: Windsor Barra

Endereço: Av. Lúcio Costa, 2630 – Barra da Tijuca

Horário: 15h às 18h30



Brasília – 22 de março

Local: Centro de Convenções Brasil 21

Endereço: SHS Q06, L01, Cj. A, Setor Hoteleiro Sul

Horário: 14h às 17h30



Salvador – 24 de março

Local: Fiesta Convention Center

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara

Horário: 14h às 17h30



Campinas – 26 de março

Local: Vitória Hotel Concept Campinas

Endereço: Av. José de Souza Campos, 425 - Nova Campinas

Horário: 14h às 17h30



Curitiba – 27 de março

Local: Qoya Hotel Curitiba

Endereço: Av. Sete de Setembro, 4211 – Batel

Horário: 15h às 18h30