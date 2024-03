Bolsas de alunos da UnB estão atrasadas, diz DCE

LC Lara Costa*

UNB - (crédito: Isa Lima/UnB Agência)

O Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Brasília (DCE/UnB) informou nesta terça-feira (5) que bolsas de extensão e pesquisa de graduação e pós-graduação, além de auxílios de assistência estudantil de estudantes da UnB estão atrasados. A entidade afirmou que recebeu diversos relatos de estudantes que demonstram que o problema não é pontual.

A universidade afirma que o pagamento das bolsas previstas em orçamento próprio estão em dia, porém, aquelas provenientes de emendas no orçamento conquistadas pelo Congresso Nacional esperam por repasse da União. Além disso, a Reitoria informa que as bolsas de extensão têm previsão de pagamento apenas a partir de maio, conforme calendário divulgado anteriormente.

Luísa Valadares, presidente do DCE, afirma que o fato do pagamento das bolsas depender de emendas parlamentares evidencia o descaso do governo federal com a educação, o que coloca em risco a permanência dos estudantes no ensino superior. “É inadmissível que um governo que se diz defensor da classe trabalhadora fique com essas políticas de austeridade, que precarizam as universidades”, denuncia.

O DCE disponibilizou um formulário para que os estudantes informem se suas bolsas estão em atraso (acesse aqui). A entidade pretende fazer um mapeamento dos atrasos em preparação para uma plenária on-line que irá debater a questão, em 12 de março.

Auxílio saúde mental



No fim de janeiro, a reitora da UnB, Márcia Abrahão, enviou um ofício para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República solicitando a liberação do dinheiro destinado ao pagamento do Auxílio Saúde Mental, uma das medidas de assistência estudantil da universidade.

“Conforme consta no edital, o pagamento aos discentes será realizado em parcela única, no valor de R$ 2 mil reais. No edital, não consta a data de pagamento do auxílio, justamente porque está atrelado ao repasse do recurso pelo governo federal. Consta, apenas, o limite para a prestação de contas: 15 de julho de 2024. Essas informações são conhecidas pelos estudantes que aderem ao edital", informou nota da Reitoria.

Segundo o órgão, até o momento, a UnB não recebeu o recurso financeiro para pagamento do benefício.

*Estagiária sob a supervisão de Priscila Crispi