UnB divulga resultado final da seleção de Transferência Facultativa e Portador de Diploma

CB Correio Braziliense

16/01/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Resultado Vestibular UnB 2024. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Acabam de ser disponibilizados o resultado final e a convocação em 1ª chamada da seleção de Transferência Facultativa e Portador de Diploma de Curso Superior (TF/DCS). Os candidatos deverão confirmar o interesse na vaga, no período entre as 10h de hoje (6) e às 18h desta quinta-feira (7). Os candidatos que confirmarem interesse na vaga em qualquer das chamadas terão o seu registro acadêmico automaticamente efetivado. A não confirmação de interesse no prazo estipulado implicará a desistência e a consequente eliminação do processo seletivo.

A seleção de candidatos para chamadas subsequentes ocorrerá, a critério da UnB, somente no caso

em que candidatos selecionados na chamada anterior não confirmarem interesse na vaga nos termos

deste edital, ou se oficializarem a desistência da vaga.

A modalidade de ingresso por Transferência Facultativa (TF) visa ao preenchimento de vagas de graduação remanescentes da UnB, por alunos regulares de outras Instituições de Ensino Superior (IES) nacionais ou estrangeiras, mediante processo seletivo, para prosseguimento de estudos no mesmo curso ou em curso equivalente no primeiro semestre letivo de 2024. Já a modalidade de ingresso para Portador de Diploma de Curso Superior (DCS) visa ao preenchimento de vagas de graduação remanescentes da UnB, por candidatos que cursaram a graduação em IED nacional ou estrangeira.

Todas as orientações constam nos editais disponíveis na página da seleção, assim como o link para confirmação da vaga. Para acessar a lista de aprovados, o candidato deve acessar o site e fazer login com o número de sua inscrição.