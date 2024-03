Ampliação do Passe Livre Estudantil no DF vira Lei

CB Correio Braziliense

Lei foi anunciada nesta quarta-feira (6) e amplia o passe estudantil para moradores do DF. - (crédito: Divulgação)

A lei de Nº 7.422, que amplia o passe estudantil para moradores do Distrito Federal foi promulgada elo presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Wellington Luiz. A lei foi vetada pelo governador Ibanêis Rocha (MDB) em fevereiro deste ano, depois da aprovação em dezembro do ano passado. Com a derrubada do veto, a Lei foi publicada no Diário da Câmara Legislativa, mas é necessário que o GDF faça a regulamentação e conceda imediatamente a ampliação dos benefícios para os novos grupos contemplados.

Os grupos atendidos pela lei são estudantes da área rural, que concluíram o ensino médio (prazo de um ano a partir da data de conclusão) para trajetos a curso preparatório para ensino superior, matriculados em instituições de ensino do Distrito Federal, em centros interescolares de línguas ou em modalidades esportivas em centros olímpicos e paraolímpicos, residentes nas cidades do Entorno e acompanhantes de estudante criança ou com deficiência.

Fábio Félix, um dos autores da lei junto de Chico vigilante (PT) e Roosevelt Vilela (PL), ressalta a importância da medida para os moradores do DF. “Estamos falando de um avanço importantíssimo que oportuniza o acesso à educação a milhares de adolescentes e jovens. A ampliação do passe livre para esses grupos é mais um passo rumo à tarifa zero no transporte público do DF”, declara o deputado.

A Lei também anexa propostas de outros parlamentares e amplia a gratuidade para estudantes que estejam realizando estágio obrigatório (remunerado ou não), estudantes matriculados em centros interescolares de línguas, estudantes matriculados em modalidades esportivas em centros olímpicos e paraolímpicos, além de valer em qualquer horário e itinerário, podendo ser aumentada a quantidade de acessos para o aluno cumprir compromissos escolares, acadêmicos e extracurriculares.

Também fica instituído o ‘Conselho do Passe Livre Estudantil’, que será integrado por três representantes do Governo do Distrito Federal, três representantes da Câmara Legislativa do Distrito Federal, cinco representantes da comunidade educacional e seis representantes estudantis, com objetivo de acompanhar, avaliar e fiscalizar o funcionamento do benefício, e até intervir junto aos processos de bloqueio de cartão de passe livre estudantil.