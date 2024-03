Feira de universidades internacionais ocorre nesta terça-feira (12)

CB Correio Braziliense

Evento ocorre nesta terça-feira (12) no Colégio Everest. - (crédito: Divulgação )

Alunos de diversas instituições de ensino do Distrito Federal vão receber a visita de 13 Universidades Internacionais nesta terça-feira (12), das 14h30 às 16h. O evento se chama University Fair, que ocorre semestralmente em Brasília, e uma das escolas que sediará o evento será o Colégio Everest com as turmas de ensino fundamental II e ensino médio. Cerca de 90 estudantes da escola vão conhecer e conversar com representantes de universidades dos Estados Unidos, Alemanha e México.

De acordo com Marcos Morris, coordenador pedagógico do Everest, as universidades vêm ao DF e passam em diversas instituições, como a Escola Americana, a Escola das Nações e outras. Este ano, os alunos vão receber a visita das Universidades: Bard College NY, College of Marin, DePaul University, Florida International University, Full Sail University, Marist College, Muhlenberg College, Rutgers University– New Brunswick, University of Florida, University of Maine, The University of Oklahoma dos Estados Unidos. Além de: Bard College Berlin e a Universidad Anáhuac Cancún.

Os alunos presentes na feira participarão de apresentações gerais com todas as universidades e um bate- papo de 15 minutos. O evento também contará com stands, onde os estudantes poderão conversar com os representantes de forma individual. “As feiras são momentos em que os alunos podem conhecer um pouco de cada universidade. Conhecendo seus programas, bolsas e entre outros pontos”, destaca.