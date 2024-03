Jovem prodígio de 15 anos cursa duas faculdades e é indicado ao Notable Brazilian Awards

CB Correio Braziliense

Jovem prodígio cursa duas faculdades - (crédito: Arquivo pessoal)

Caio Temponi tem apenas 15 anos e está cursando duas faculdades. O jovem se destaca como um dos únicos adolescentes indicados ao Notable Brazilian Awards 2023/2024, concedido a brasileiros que foram notáveis em suas áreas de atuação. A dedicação aos estudos foi diferencial na indicação de Caio ao prêmio.

Inicialmente, o Notable Brazilian Awards reconhecia os feitos de brasileiros nos Estados Unidos, por isso, é conhecido por Notables USA. Ao longo dos anos, o prêmio se expandiu e passou a abranger outros países, entre eles, o Brasil. A edição de 2023/2024 ocorrerá em Nova York, no dia 31 de agosto. A premiação consiste na votação pelos internautas, da seguinte forma:

Bronze: Até dois mil votos.

Prata: De 2001 a 5000 votos.

Ouro: Acima de 5000 votos.

Natural de Juiz de Fora, Caio conta que sempre foi incentivado pelos pais a se dedicar aos estudos: “Fui tomando gosto, e tudo ficou bem mais fácil”. Ele se formou na escola em 2022 e entrou para o livro dos recordes como o mais jovem brasileiro a ser aprovado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Ele também se tornou prodígio ao ser aprovado 18 vezes em universidades federais do país, conquistando o título de mais jovem com o maior número de aprovações. “Eu me preparei para o vestibular do ITA em um período de 9 meses, e passar nos vestibulares que passei foi tranquilo pois estava preparado para o ITA”, diz Caio. Atualmente, ele cursa direito na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e matemática a

distância na Uniasselvi.

Quando soube da indicação ao Notables USA, Caio expõe a felicidade e gratidão por fazer parte de um seleto grupo de adolescentes escolhidos: “É um prazer e uma honra ser reconhecido internacionalmente como recordista em aprovações no Brasil”. A família também compartilha a sensação de realização vivenciada pelo jovem. “A gente vê que valeu a pena o esforço e a dedicação. Foram anos de estudo”, diz a mãe, Laurismara Temponi. Apesar da empolgação para receber o prêmio, a família diz que não poderá comparecer ao evento em Nova York por questões financeiras. Caio comenta que ficou triste com a notícia, “pois não é todo dia que a gente ganha um prêmio internacional”. Apesar disso, eles estão ansiosos pelo resultado da seleção (votação pelo link) e pelo reconhecimento dos feitos de Caio durante a cerimônia de premiação.