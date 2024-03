Inspira UnB: Nurit Bensusan será a palestrante da aula inaugural hoje (19/03)

CB Correio Braziliense

#InspiraUnB de abertura do 1º/2024 acontece na ADUnB - (crédito: Divulgação Secom UnB)

Hoje, às 17h, ocorrerá o " Inspira UnB", aula que irá inaugurar o primeiro semestre de 2024 que teve início segunda-feira (18). O evento será presencial e acontecerá no auditório da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB), no câmpus Darcy Ribeiro. A palestrante será com a bióloga e socioambientalista Nurit Bensusan, o tema abordado será: "O presente como uma máquina de fazer futuros".

Nurit se formou na UnB e também se tornou escritora de livros sobre conservação da biodiversidade e suas conexões com a diversidade cultural. A ativista vem para debater com a comunidade universitária sobre a urgência de existir uma conversa entre a ciência e o conhecimento de povos e comunidades tradicionais para o enfrentamento de desafios atuais, como as mudanças climáticas e a fome.

A participação da escritora se funde com a campanha institucional de 2024 da UnB: "#TMJ para a fazer a diferença", que estimula o coletivo a adotar um posicionamento e atuar frente a problemas globais, tendo como mote os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pelas Nações Unidas.

O #InspiraUnB é direcionado a estudantes e professores de graduação e pós, dos cursos diurnos e noturnos dos quatro câmpus da UnB. Haverá distribuição de exemplares do Manual do estudante, elaborado pelo Decanato de Ensino de Graduação (DEG), na entrada do evento, a partir das 16h30.

Fonte: Secom UnB