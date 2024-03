Sessão Solene na Câmara Legislativa celebra os 50 anos da Católica

CB Correio Braziliense

Fotografia histórica da construção da Universidade Católica de Brasília em Taguatinga. - (crédito: Arquivo UCB)

A Universidade Católica de Brasília (UCB) completa 50 anos de atuação no ramo da educação, da pesquisa e da extensão neste mês de março. Como forma de celebração, uma série de eventos comemorativos ocorrerão nesta e na próxima semana, incluindo missa na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, nesta terça-feira (19), às 16h; o lançamento de um livro comemorativo nesta sexta-feira (22); a Sessão Solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) em homenagem à Universidade, na quarta-feira (27). Toda programação será gratuita.

Seguindo o andamento das atividades, até 31 de março, ficará em cartaz a exposição "UCB 50 anos: retratos e memórias", na Biblioteca Central, que fica no Câmpus de Taguatinga. A exibição contará com 50 fotografias históricas e contemporâneas de momentos, vivências, eventos e cenários da Católica ao longo de sua trajetória. Outro marco em homenagem ao cinquentenário é o lançamento do livro "Jubileu de Ouro - Universidade Católica de Brasília: há 50 anos transformando histórias". A obra contará 50 histórias de personagens que fizeram e fazem parte da Universidade, incluindo personalidades que passaram pela instituição.





Confira a programação

Santa Missa em Ação de Graças

Quando: 19/3 (terça), às 16h

Onde: Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Esplanada dos Ministérios.

Sessão Solene na Câmara Legislativa

Quando: 27/3 (quarta), às 9h

Onde: Câmara dos Deputados. Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes.

Exposição UCB 50 anos: Retratos e Memórias

Quando: até 31 de março de 2024

Onde: Espaço Cultural da Biblioteca Central da UCB | Câmpus Taguatinga. QS 07 – Lote 01 – Pistão Sul – Taguatinga, Brasília/DF

Horário de visitação: segunda a sexta, das 8h às 21h45. Sábado, das 8h15 às 14h.