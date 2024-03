Inep divulga resultado final do Revalida 2023/2

CB Correio Braziliense

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira (19/3), os resultados do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023/2. Também foram lançados por meio do Sistema Revalida, os pareceres dos recursos sobre os resultados preliminares e os espelhos de correção da prova.

A segunda fase do exame, realizada em dezembro de 2023, foi aplicada em 10 cidades do Brasil e contou com 1.591 inscritos, porém apenas 169 aprovados, o que representa apenas 10,62% do número de candidatos. Essa etapa visava avaliar as habilidades clínicas dos participantes e foi estruturada em um conjunto de dez estações, nas quais eram realizadas tarefas específicas das áreas determinadas, podendo incluir investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos, aconselhamento a pacientes ou familiares, entre outros.

A partir desta quarta-feira (20/3), os que foram aprovados terão a oportunidade de indicar a universidade para a revalidação do diploma. Vale destacar que, após a indicação, durante o processo será necessário apresentar a documentação exigida pela instituição parceira, que poderá solicitar documentos pessoais, além do diploma de graduação original. Para saber mais informações acesse o edital, para acessar os resultados e saber mais sobre o sistema do Revalida acesse o link.